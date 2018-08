Tähelaev: Tiina Mägi (ETV 2011)

Talle ei meeldi katkised ja räämas majad. Seepärast peab ta mõnikord "donkihhotlikku" võitlust Tallinna vanalinna, selle väärtuste ja ilu eest. Tänu temale on Tallinnas jäänud tegemata mõnedki rumalused. Kodulinna liikumisest said innustust mitmed tänased tipptegijad, ellu kutsuti Vanalinna päevad ja lisaks võib tema arvele kirjutada hulga telesaateid. Tähelaeva stuudios on Tiina Mägi. Saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

