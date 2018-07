Tähelaev: Ilon Wikland (ETV 2012)

Kunstniku looming on väga mahukas ja ka praegu töötab ta päevast-päeva nii oma kui ka teiste kirjanike raamatute illustreerimisel. Eestimaal on Iloni auks antud nimi ühele õrnale roosile. Just eestlaslik jonn aitas mind elus alati edasi, kinnitab 68 aastat Rootsis elanud kunstnik saatejuht Reet Linnale.

22. september 1944. aastal muutis igaveseks ühe Haapsalu koolitüdruku Maire-Ilon Pääbo elu. Põgenikuna Rootsi jõudnud, avanes tema ees uus maailm, milles oli kohta vaid joonistamisele. Õnneliku juhuse tõttu sai temast armastatud lastekirjaniku Astrid Lindgreni raamatute illustraator. Mio, mu Mio, Bullerby lapsed, Karlsson, Vennad Lõvisüdamed ja teised tegelased said Ilon Wiklandi joonistuste kaudu kindla kuju ning näo ja on siiani populaarsed igas maailmanurgas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel