Maailma tippsportlasena teab Anna Levandi, mis on tippu tõusmise hind. Tema panust Eesti iluuisutamisse on keeruline ülehinnata, kuid mitte miski ei ole tema ellu tulnud iseenesest ja lihtsalt. Treeneri, uisukooli direktori ja kolme poja emana särab ta aga naeratus näol, sest raskused ongi ju selleks, et neid ületada ning elu huvitavaks elada. Saatejuht Grete Lõbu. Režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme.

