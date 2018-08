Hiired jäävad hiirvaikselt kuulama, kui Aleksei Turovski hakkab jutustama loomade loomusest. Saavad targemaks. Targemaks saavad ka kõik inimesed, kes „"Tähelaeva"“ järjekordse stardi üle elavad ja lennu kaasa teevad. Me oleme kindlad, et maandudes on teil kahju, sest lend jäi liiga lühikeseks. Saatejuht Katrin Viirpalu, režissöör Kalev Lepik.

