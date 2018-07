Tema laulud on lihtsad, meeldejäävad ja tulevad südamest. Südamest ütleb ta ka karmi tõtt ja viskab huumorit. Koos temaga laulavad lapsed ja lapselapsed ning Kihnu saar on tänu temale saanud kõvasti juurde tuntust ja külastajaid. Ta on olnud enim müünud Eesti naisartist, temast on kirjutatud raamat ja tehtud telesaateid. "Tähelaeva" stuudios on Kihnu Virve. Saatejuht Jüri Muttika. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.