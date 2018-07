Tähelaev: Peeter Laurits (ETV 2012)

Fotograaf Peeter Lauritsa sõnul pole inimestel mingit alust arvata, nagu oleks see reaalsus, milles me elame, kuidagi reaalsem või rohkem päris kui unenäod. Unenäo- ja ilmsi-ilma piiril balansseerib Peeter köielkõndija osavusega ja selle piiri peal sünnivad tihti ka tema teosed. "Tähelaeva" saates näeme rohkem siiski "päris" paiku ja inimesi, kes Peetrit inspireerinud. Saatejuht Ave-Marleen Rei. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel