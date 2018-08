Ta on kirjutanud enam kui 120 heliteost; tema muusika on kõlanud Saksamaast Jaapanini; tema loitsud on seisnud Tuhala nõiakaevu eest; laulupeol on rahvas teda püsti seistes tervitanud. Ise ta ütleb, et on muusikas vahendaja, sest see tuleb temani tähtedelt. Tähelaevas on 2010. aasta muusiku tiitlit kandev astromuusik Urmas Sisask. Saatejuht Jüri Aarma, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.