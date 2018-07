Korvpallitreener Andres Sõber on praeguse Eesti korvpalli üks värvikamaid persoone. Ta on Martin Müürsepa esimene treener ja viimastel aastatel Rakvere "Tarvase" meeskonnaga elavdanud meie korvpallipilti. Mis mees ta on ja mis asju ta ajab, uurib saatejuht Tarmo Tiisler. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Silvia Karro, produtsent Kaia Häelme.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel