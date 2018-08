Eesti teatri hele täht Katrin Karisma on laulnud end publiku südamesse nii veetleva leedi kui ka mürgeldava Pikasuka Pipina. Särava teatrielu ilu ja valu ning emaksolemise rõõmud on jutuks "Tähelaeva" saates, mille saatejuht on Ruth Alaküla, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

