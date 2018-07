Tähelaev: Tõnu Aav (ETV 2006)

Terve elu ühele teatrile truuks jäänud näitleja Tõnu Aav on mees, kelle elust väljaspool rolle ja teatrit teame me väga vähe. Lavakunstikateedri esimese lennu näitleja on mänginud nii mõrtsukat, filosoofi kui ka jõuluvana ning sadu tegelasi veel. Lapsed tunnevad ta häält Onu Remuse juttudest, veidi vanemad mäletavad vahva sõduri Švejki juhtumisi. Kui tõsine või koomiline on Tõnu Aav tegelikult? "Tähelaev" reisib seekord koos armastatud näitlejaga, pardal kaasas inimesed nii seest- kui ka väljastpoolt teatrit, nii filmilintidelt kui ka päriselust. Saatejuht Kaileen Mägi.