Tähelaev: Laine Mägi (ETV 2012)

Tundub, et seekordse peategelase, näitleja ja tantsupedagoogi Laine Mägi jaoks kulgeb aeg üha sündmuslikumalt. Prantsusmaal vändatud film tõi kaasa eesti meedia massilise huvi ja äkki tundus, et kõik tahavad Lainest rohkem teada. Ta ise on öelnud: "...olen isa moodi. Usun seda iga aastaga enam. Emalt olen saanud tohutu energia. Ema armastab samuti palju asju korraga teha...". Vestleme paljudest asjadest, pildirida teeb need ka nähtavaks. Saatejuht-toimetaja Mati Talvik, režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme.