Tal on suurepärane hitikirjutamise vaist. Ta on valitud viiel korral Eesti aasta autoriks, tema lood on kolm korda esindanud Eestit Eurovisioonil. Sven Lõhmus on pealtnäha liigagi tagasihoidlik hitimeister, kes ise varju hoides on kõrgustesse lennutanud lugematul hulgal ennast Eesti muusikalukku jäädvustanud popsensatsioone. Saatejuht Piret Järvis. Režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme. Täna on Sven Lõhmusel sünnipäev. Palju õnne!