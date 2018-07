Viivega viivuks maha istuda pole võimalik, temaga jäädakse tundideks, päevadeks, aastateks, sest Viive Ernesaks on lihtsalt nähtus. Legendaarne kontsertmeister, Eesti tuntumate lavastajate parem käsi, kelleta meie muusika- ja teatrielust oleks puudu see nii oluline suhkrutükk. Või pipratera, kuidas soovite. Toimetaja-saatejuht Margit Kilumets, režissöör Kalev Lepik.

