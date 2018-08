Näitleja Margus Tabori kohta tavatseb teatripublik öelda lihtsalt, et "mängis väga hästi" või "tegi jälle tuntud headuses". Nii ongi - väga hästi juba veerandsada aastat peaaegu kõigis eesti teatrites! Ta on ka rännumees - haarab seljakoti ja kingib endale kordumatuid hetki ihuüksi näiteks Aasiat avastades. Saates kohtub Margus Tabori ja tema pere ning sõpradega Meelis Kompus. Režissöör Kalev Lepik.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel