Jüri Arraku käekiri on tuttav pea kõigile eestlastele. Tema väliselt püsiv laad on vormiotsingute asemel seotud kunsti ülima vaimsusega. Hea suhtleja ja ekspressiivse maalijana on Arrakus mõõde, mida meie kultuuripildis ootamatult väheseks on jäänud - hinge avatus maailmale ning sisim siirus elu mõtte taotlemisel. Saatejuht Joonas Hellerma. Täna on Jüri Arrakul 80. sünnipäev. Palju õnne!