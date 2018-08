Tähelaev: Uno Loop (ETV 2006)

Kuigi meedia on temast maalinud kõva spordimehe, on ta alati teinud sporti pigem vormis püsimiseks. Ta ei ole õppinud laulmist ega ka kitarrimängu, kuid just nende oskustega on ta teeninud leiba ja õpetanud ka teisi. Kõige olulisemaks peab ta laulmise juures stiili, tunnetust ja sisu - laulu kujundamist ning interpretatsiooni. Eesti esimese kitarriõpiku autorist kujunes laulja Eesti Raadio meeskvartetis, veidi hiljem sai temast aga sooloartist. Pedagoogilise ülikooli 50-aastaselt lõpetanud mees on kahekordne Eesti meister poksis; eesti triatloni eestkõneleja ja praegu selle liidu auliige. Kuigi meedia on temast maalinud kõva spordimehe, on ta alati teinud sporti pigem vormis püsimiseks. Ta ei ole õppinud laulmist ega ka kitarrimängu, kuid just nende oskustega on ta teeninud leiba ja õpetanud ka teisi. Kõige olulisemaks peab ta laulmise juures stiili, tunnetust ja sisu - laulu kujundamist ning interpretatsiooni. "Tähelaeva" pardal on eesti muusika grand old man Uno Loop. Saatejuht Grete Lõbu.