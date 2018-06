Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Taluperemees Tarmo, küla hing, kuuleb, et metsas on salakütid ja tormab neid taga ajama. Metsas kohtab ta naabrimees Vellot ja näeb, et mehel on püss ning metskits auto pagasiruumis. Kuid Vello teab Tarmo saladust... Külamammi Marje juures käivad Vahur Kersna „Iga pink räägib loo“ võtted. Ärimees Agu autol saab bensiin otsa ja postimees Contra lahendab salaküti-mõistatuse.