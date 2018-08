Tagamõtsa 2, 7/4: Pagulanõ (Eesti 2017)

Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Käib jutt, et kohe saabub külla suur hulk pagulasi. Agu ärimehevaist hakkab kohe tööle ja ta püüab avada AGU pAGUlaskeskust. Juttudele annab hoogu lektor Kõivupuu Marju, kes räägib mustadest meestest ja kurjast jõust. Bussist väljubki kaks pagulast: ühes tuntakse ära peretütar Hedy, aga kes on see teine? Stsenarist Jan Rahman, lavastaja Gerda Kordemets.

