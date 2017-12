Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Midagi oleks nagu muutunud. Tarmo ja Maive ei olegi Tagamõtsa külas kõigile kättesaadavad, vaid on kuhugi kadunud. Külarahvas on hädas ja keegi ei aita neid. Agu tuleb teatega, et Tarmo on Maivele üllatuse teinud, viinud ta veekeskusesse.