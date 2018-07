Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Tarmo osaleb tuletõrjeõppustel ja lisaks põhitööle langeb pereema Maive õlule ka kogu talutöö raskus. Hädas on ta sunnitud koostööd tegema nendega, keda ta muidu nähagi ei taha. Vello saab arstilt muret tekitava diagnoosi, ka postimees Contra elu on ohus. Peretütar Hedy tuleb nädalavahetuseks linnast koju.

