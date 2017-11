Cherbourgi vihmavarjud (Les Parapluies de Cherbourg- Paroles de Jacques Demy, Prantsuse 2014)

Film oli omas ajas uudne, Cannes’i festivalil võideti ka Kuldne Palmioks. Aastaid hiljem on see film ja Michel Legrandi muusika saanud omas žanris klassikaks ning Théâtre du Châtelet’ tingliku lahendusega, isegi visuaalis muusika osatähtsust rõhutavas lavastuses on mõistagi omajagu nostalgiat. Geneviéve elab koos emaga, kes peab väikest vihmavarjupoodi, Cherbourgis. Ta on armunud noormehesse nimega Guy, ja noored plaanivad ka salaja abielluda, siis aga kutsutakse Guy armeeteenistusse ning saadetakse Alžeeria sõtta (1954-1962). Elu keerdkäigud kisuvad armsamad lahku, et hiljem juhuslikult korraks taas kokku viia.