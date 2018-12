Maailmakuulus tenor Placido Domingo käis tänavu suvel salaja esmakordselt Eestis, vaatamas UEFA Superkarika finaali ja andis vaid ühe ainsa intervjuu, Eesti Televisioonile. Maestro jutustas, miks talle jalgpall meeldib, kuidas just see mäng kolm legendaarset tenorit ühele lavale kokku tõi, mida ta armastab koos perega teha ja miks oli tore Eestis käia.

