Kosmos '68 - Legendid vol 1 (Eesti 2012)

Muusikadokumentaal "Kosmos '68" on midagi sellist, mida peaks nägema iga erksam noor ja mitte enam nii noor, sest see räägib ju meie maast ning rahvast. Ausalt ja kaasaelamist võimaldaval moel. Film jutustab inimestest, kes tõid 1960. aastatel ühiskonna ellu killukese vabadust - midagi sellist, mis on väärtusena tänaseski päevas alles. Stsenaristid Peeter Brambat ja Olavi Pihlamägi, režissöör Peeter Brambat. Tootja Film Tower Kuubis.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel