Kultuuriaasta tähed, 1/3: ERM-i arhitektid, Sarneti "November"

Kultuurkapitali asjatundjad valisid välja 2017. aasta silmapaistvamad kuultuurisaavutused. Eesti Rahva Muuseumi valmimisega on lõpule jõudnud üks väga pikk ja oluline protsess – päris oma majast on unistatud 100 aastat. Lennuraja pikendusena lahendatud hoone tekitab arhitektuuri ja maastikulise keskkonna harvaesinevalt tervikliku kontseptuaalse ning visuaalse dialoogi, mille taga on rahvusvahelise meeskonna asjatundlik ja pühendunud töö.