Niimuudu om: Käsitöö ilu (ETV 2011)

Tänapäeval, kui poest igatsugu kraami saada, võiks ju arvata, et käsitöö tegemine huvitab veel vaid vanu inimesi. Nii see siiski ei ole. Nii vanad kui ka noored tunnevad suurt rõõmu, kui midagi ilusat on oma kätega valmis tehtud. Saates kohtume triibuseelikutest vaimustunud Niiliski Virvega, südamlike õdede Visnapuu Viivi ja Alberti Helenega ning rahvakunstist oma vaipade jaoks inspiratsiooni saava Visseli Kadriga. Saate autor on Rebase Tiina, režissöör Kargu Mati, operaator Mägi Arvo, helimees Reinvaldi Simo ja monteerija Tubina Ahti.