Kaunis mereäärses hotellis peatub vanapaar: habras ja siiras proua ning haige, torisev vanamees. Selgub, et nad on samas hotellis veetnud aega ka nooruses, enne abiellumist. Kumbki neist elab omaette taas läbi kõik selle, mis juhtus hotellis mitmekümne aasta eest. Ja juhtus nii mõndagi. Autor Dennis Potter, mängivad Ita Ever, Mikk Mikiver, Külli Teetamm ja Andero Ermel. Režissöör-lavastaja Vilja Palm, operaator Peep Laansalu, toimetaja Hanneli Reili.

