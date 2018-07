Suvi Tartus (Eesti 2018)

Tartu elu keeb ja pulbitseb ka siis kui suurte teatrimajade uksed on lukus ja akadeemiline töö mõneks ajaks otsa saab ning suur osa tudengeid üle Eesti kodudesse laiali sõidab. Suvel kolib kultuur Tartus õue ning lisaks traditsioonilisele Vanemuise suvekontserdile Kassitoome orus saab elamusi püüda Raekoja platsist Karlova tagahoovideni, sellepärast on põhjust vaadata üle kõik meeleolukad üritused, mida suvine Tartu pakub nii kohalikule kui külalisele. Saate autor on Heleri All, režissöör Rauno Viltrop.