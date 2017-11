Telelavastus Oma Maapäev (ETV 2007)

Lugu Eesti Vabariigi esimesest kangelasest Jüri Vilmsist, kes 1918. aasta varakevadel läks koos kolme kaaslasega üle merejää Soome poole, et noore riigi iseseisvusele välismaalt tuge leida. Vilmsi saatus on tänaseni selgusetu. Dokumentaallavastus "Oma Maapäev" lõpeb 1920. aastatel Eestis ametlikuks kuulutatud versiooniga Vilmsi surmast - tema ja ta kolme kaaslase hukkamisega Helsingis Suhkruvabriku hoovil. Enne lahkumist Tallinnast olla Vilms öelnud kaaslastele: "Kui minuga midagi juhtub, ärge pidage mind halvas mälestuses." Kas me oleme seda teinud?

Jüri Vilmsi osas Tiit Sukk. Teistes osades Tõnu Kark, Maria Peterson, Laura Peterson, Indrek Taalmaa, Rein Laos, Tarvo Sõmer, Erik Ruus, Paul Laasik, Andres Mähar jpt. Konsultant ajaloolane Ott Sandrak. Stsenaristid Indrek Hirv ja Hardi Volmer, režissöör Hardi Volmer. Operaator Kristjan-Jaak Nuudi, produtsent Gerda Kordemets.