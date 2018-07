Linnahall (Eesti 2017)

1980. aastal valminud Tallinna Linnahalli ajalugu on väga värvikas. Alates ehitustööde algusest 1977. aastal kuni tänaseni on see kompleks näinud erinevaid ja vastuolulisi aegu. Loodud nõukogude aja au ja hiilguse demonstreerimiseks, vastuolulisel iseseisvumisajal erinevate poliitiliste ning erakondlike ürituste sündmuspaigana, aga ka väga erinevate kultuuride kohtumispaigana on see ehitis unikaalne.