Arvo Pärt Inglite linnas (ETV 2016)

Kui maailma ühes uhkeimas kontserdisaalis, Inglite linnas Los Angelesis, toimub ühe parima dirigendi Gustavo Dudameli eestvõttel festival, kus enimmängitud helilooja Mozarti kõrval kõlab eesti helilooja Arvo Pärdi muusika, siis ilmselt sündmuse olulisust rõhutama ei pea. Tähelepanuväärne on aga ka see, et Pärdi ja Mozarti muusikat kutsuti Ameerikasse laulma Eesti Filharmoonia Kammerkoor.