Erilise häälega Elina Nechayeva on juba lapsest peale tahtnud lauljaks saada. Selle nimel tuleb aga targalt tööd teha, sest lauljad kujunevad välja pikkade aastatega. Vahetult enne Eurovisioonile minekut lasi Elina kaameratel oma laulutundi pilgu heita ja saime rääkida tema õpetaja ning emaga, kes on erilise koloratuursoprani arenguteel väga olulised inimesed. Saate režissöörid Eva Katariina Taimre ja Ülle Õun, produtsent Helen Valkna.

