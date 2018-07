50 aastat televisioonis, 75 aastat elus. Läbi selliste aegade, kuidas sai see võimalikuks? ETV vapinäo Mati Talviku telepõllul küntud vagu on sedavõrd pikk ja sügav, et tõenäoliselt osutub millegi samaväärse kordamine Eestimaal aegade lõpuni võimatuks. Autor Vahur Kersna, režissöör Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel