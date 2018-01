Tallinna Linnateatri lavastus on tragifarss, mis sündis näitlejate meeleheitlikest eneseotsingutest. Lavastuse peategelane on noor rööprähklejast meesnäitleja, kellel on õhtul „Hamleti“ esietendus, enne seda aga tuleb lahendada tuhat väikest olmeprobleemi. Lavastaja Priit Võigemast, osades Argo Aadli, Alo Kõrve, Indrek Ojari, Mart Toome, Veiko Tubin ja Priit Võigemast. Lavastus esietendus märtsis 2009 Linnateatri Taevalaval.