On aasta 1989. Nõukogude Liit laguneb, äsja on toimunud Balti kett. Samal ajal kui langeb Berliini müür, areneb ühes Tallinna karpmajas mehe ja naise seinatagune suhe. Mees (Guido Kangur) kasvatab kaktuseid ja teenib elatist raadioparandajana. Naine (Ülle Kaljuste) on endassesulgunud pianist, kes elab selle nimel, et mängida Erik Satie klaveripalu. Režissöör Anna Hints.