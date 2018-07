Koomiliste elementidega lugu Rein ja Ants Päeva vahelisest suhtest, kes läbi enda eluvalikute on ka juhtumisi ametivennad. Seda küll ainult isa arvates. Kuid mis saab siis, kui karjeristist isa läheb pojalt teenet paluma ja millest räägivad mehed, kelle jaoks tuleb leib lauale just läbi rääkimise, siis kui lavavalgus on kustunud. Film näitab vaatajatele naljakate inimeste võib-olla mitte nii naljakat elu. Režissöör Ulrike Brett Uukkivi.

