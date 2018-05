Eestlased Läänerannikul (ETV 2015)

Lääneranniku Eesti Päevad tõid 2015. aasta augustis Kanadasse Whistlerisse kokku ligi tuhat osalejat Põhja-Ameerikast ja Eestist. Festival toimus juba 32. korda ja traditsiooniliselt sisustasid selle koorilaul, rahvatants, perepiknik ning mitmed muud ulgu- ja kodueestlaste meeleolukad ettevõtmised. Pidustuste ajal on põhjust ka küsida, kes on eestlane Põhja-Ameerikas ja mis on saanud eestlusest? Režissöör Maarika Lauri, operaator Margus Voolpriit ja helirežissöör Rein Fuks. Toimetaja-produtsent Margus Saar.

