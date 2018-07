Foto (Eesti 2013)

Jan-Erik Nõgisto ja Katrin Maimiku filmi "Foto" peategelaseks on 30ndais Maarit, kes elab koos oma kiusliku ja manipuleeriva isaga. Kuna Maarit pühendab kogu oma aja ja energia invaliidistunud isa eest hoolt kandmisele, siis on ta pidanud loobuma noore naise täisväärtuslikust elust. Tal ei ole tõsisemaid suhteid meestega ning pole ka saanud lapsi. Aga bioloogiline kell tiksub. Ühel päeval kohtab Maarit 9-aastast poissi Rainerit. Nende vahel tekib kummaline suhe.

