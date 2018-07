Epikuurlase õnnelik teekond. Eino Tambergi 6 maapealset episoodi (Eesti 2013)

Helilooja Eino Tamberg pani koolipoisina koos sõpradega kirja oma elu põhiteesid: 1. Meie eesmärgiks on õnnelik elu. 2. Püüame seada oma elu nii, et selles oleks palju dünaamilisi elamusi, üritame võimalikult suuremal määral seesmiselt rikastuda. Aastakümneid hiljem, oma elu viimasel suvel oli tal põhjust öelda: "Ja tõepoolest on läinud nii, et elu on õnnelik ja huvitav olnud nii mul kui ka mu sõpradel. See on epikuurlase õnnelik teekond."