Nukunäitleja Hendrikust on tema kaasaegsetel küllaga mälestusi ja lugusid, oli ju tegemist värvika mehega, kellega elus mõndagi juhtus. Tema lapselapsed näevad seda, mida nad lapsena ei osanud tähelegi panna ja taasavastavad lugusid, mis ehk olid juba unustanud. Taaskohtumine mälestustega möödunud, kuid ikkagi allesjäävast ajast. 17. juulil on Hendrik Toompere seenior sünniaastapäev. Vanaisa jälgedes käivad Franz Malmsten ja Hendrik Toompere jr.

