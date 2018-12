Jõulud on ainuke aeg aastas, kus juhtub imesid. Nautige seda hetke ja vaadake enda ümber, kui imeline on tegelikult maailm ning elu… Tundke seda rõõmu, mis jõulud endaga kaasa toovad. Maarja-Liis, Ott ja "Noorkuu" aitavad jõulutunde südamesse tuua kaunite lauludega. Režissöör Kertu Köösel, produtsent Rait Roland Veskemaa.

