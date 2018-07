Rakvere majahoidja. Toomas Suuman (Eesti 2006)

Saates vaatab Toomas Suuman tagasi oma lapsepõlvele, oma näitlejaks saamise loo ja tänaseni tehtud rollide kõrval räägib ta siiralt ka teatritööst loobumise mõtetest. Mõistagi ei puudu säravad meenutused ning kommentaarid tema endistelt ja praegustelt kolleegidelt. Milline on Toomas Suuman: näitleja, kes on Rakverele truuks jäänud vaatamata kõigile teatrit tabanud tõusudele ja mõõnadele?

