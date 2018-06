Kormoranid ehk Nahkpükse ei pesta (Eesti 2010)

Keiser on kunagise menubändi „Kormoranid“ solist, kes praeguseks on mandunud suvaliseks joodikust helimeheks. Pärast seda, kui ta kraaklemise pärast vallandatakse, teda häbistatakse ja enam kodukõrtsi ei lubata, otsustab ta teha võimsa comeback'i ning näidata, kuidas tõelised mehed rokivad.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel