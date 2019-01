Quando, Quando (ETV 2016)

Moodsad 1960ndad tõid Nõukogude Eestisse läänelikke tuuli. See aeg tõi lavale ka terve uue põlvkonna estraadilauljaid, näiteks Els Himma, Heidy Tamme, Uno Loop, Helgi Sallo, Kalju Terasmaa, Anu Anton ja müütiliseks lauljaks peetud Tiiu Varik. Saates avame kuldsete kuuekümnendate muusikalist fenomeni ja naudime toonast estraadimuusikat, kuid „Quando, Quando” fookus on 1960ndate ühel armastatuimal lauljal Tiiu Varikul.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel