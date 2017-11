Niimuudu om: Lõõtsameistrid (ETV 2011)

Lõõtsameister on mees või naine, kes oskab meisterlikult pilli mängida. Veel suurem meister on aga see, kes ise pilli valmis teeb. Tartese Heino näitab, kuidas üks Teppo-tüüpi pill valmib. Lõõtsamäng pole mitte ainult helide tekitamine, vaid lõõts on ka inimesi ühendav pill. Näeme seda Põlva lõõtsakoolis, kus käivad nii vanad kui ka noored ja kõik nad tahavad saada meistriks. Saate autor Rebase Tiina, režissöör Kargu Mati, operaator Mägi Arvo, helimees Reinvaldi Simo, monteerija Tubina Ahti.