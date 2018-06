Jaanilaupäev on eestlaste jaoks olnud alati maagiline ja oluline päev. Just jaaniööl võiks ilmutada end saabuv õnn või avaneda maapõues peidus olnud rahapada. Aga õigeid sõnu peab teadma! Saates räägime Lõuna-Eesti jaanikommetest ja anname asjalikke näpunäiteid, kuidas toimida, et õnn seekord tulemata ei jääks. Materjale kogus folklorist Ene Lukka Jegikjan. Toimetaja Ruth Alaküla, režissöör Ruti Murusalu.

