Saade viib vaataja unikaalsetesse paikadesse, kus jõulusündmused toimusid. Näha saab noore Maarja kodu Naatsaretis, kus talle ilmus ingel ja teatas erilise lapse sünnist. Samuti astub vaataja Jeesuse sünnipaika – Petlemma, missiooni täitmise aegsesse koju – Kapernauma ja Jeruusalemma, kus ta veetis oma elu kõige olulisemad hetked. Palju põnevat on säilinud läbi kahetuhande aasta, kuid ka tänane olustik on neis paigus tähelepanuväärne.

