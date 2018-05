See, et Ain Lutsepp on mänginud võimsaid rolle Priit Pedajase lavastustes on üldteada. Mida need mehed aga omavahel ja ilma tekstiraamatu vahenduseta räägivad, pole teatriseinte vahelt siiani kaugemale jõudnud. Lutsepapäeval avanevad nii mõnedki teatrikulissid ja meil on võimalus olla kui kärbes seinal.