Noormees jalgrattal muusikat kuulamas (ETV 2010)

Üks helilooja Arvo Pärdi noorusaja meenutustest räägib sellest, kuidas ta jalgrattal Rakvere turuplatsil tiirutas, et posti otsas valjuhääldajast kostvat muusikat kuulata. See südamlik lugu inspireeris Seaküla Simsonit looma skulptuuri "Noormees jalgrattal muusikat kuulamas". Skulptuuri avamisel, Arvo Pärdi 75. sünnipäeval kanti ette Kati Kivitari koreograafiline etüüd 60. rattasõitjale. Kunstnik Inga Vares. Teose videosalvestuse autorid on Erle Veber ja Taavi Varm. Produtsent Ruth Alaküla.