Arvo Pärdi Keskuse avapidu (ETV 2018)

Arvo Pärdi Keskuse avasündmus, mille raames külastas uut keskust suur hulk Arvo Pärdi muusika sõpru. Uuenenud keskuse südameks on Pärdi loomingut talletav arhiiv, ent uus hoone ootab ka kõiki neid, kes on huvitatud muusikast ja otsivad oma ellu uut loomingulist insipiratsiooni. Anname ülevaate selle erilise päeva sündmustest ja tutvustame keskuse uue maja kõige olulisemaid paiku. Arvo Pärdi Keskus avati kõigile huvilistele 17. oktoobril. Saatejuht Joonas Hellerma, režissöörid Erle Veber ja Rait-Roland Veskemaa.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel