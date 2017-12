Estoonlane Arne Mikk (Eesti 2014)

Enam kui pool sajandit on Arne Miku elu ja töö seotud Estonia teatriga. Tema pühendumus muusikakunstile ja karismaatiline isiksus on aidanud luua kontakte ooperimaalimas ka väljaspool Maarjamaad. 80. aastate alul sündis sõprus Soome tuntud muusikarežissööri Aarno Cronvalliga, kelle eestvõttel sai teoks film, mis jälgib Arne Miku tegemisi ühel talle ja teatrile nii olulisel aastal, kui Estonia maja saab 100 aastaseks.

Heidame pilgu ka tahapoole, et mõista, mis on see jõud, mis on aidanud Arne Mikul kõik need pikad aastad vaimustuda ja luua.

